‘Rooney aangekomen voor keuring, transfer toch deel van Lukaku-deal’

Wayne Rooney is zaterdag aangekomen op het trainingscomplex van Everton voor de medische keuring bij the Toffees. Dat melden verscheidene Engelse media. Volgens Sky Sports maakt de transfer toch deel uit van het akkoord dat Manchester United en Everton sloten over de transfer van Romelu Lukaku naar Goodison Park.

Beide clubs kwamen deze week een transfersom van 85,4 miljoen euro voor de Belgische spits overeen. Dat bedrag had zonder de overgang van Rooney hoger kunnen uitvallen, zo lijkt het. De topscorer aller tijden van Engeland had ook een aantal lucratieve aanbiedingen uit China op tafel liggen, maar kiest ervoor om in de Premier League te blijven spelen. Hij keert terug bij de club waar hij zijn doorbraak in het profvoetbal beleefde.

In 2004 vertrok Rooney nog voor 37 miljoen euro van Everton naar Manchester United. Hij kwam sindsdien tot 393 competitieduels voor the Red Devils, waarin Rooney 183 keer scoorde. De 31-jarige aanvaller was vorig seizoen geen vaste waarde onder José Mourinho. Bij Everton lijkt die rol onder Ronald Koeman wel voor hem in het verschiet te liggen.