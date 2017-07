‘Bod van 57 miljoen euro op Vidal levert niets op vanwege Juventus-verleden’

Internazionale wil Arturo Vidal graag terug naar de Serie A halen en heeft een bod van 57 miljoen euro bij Bayern München neergelegd. De dertigjarige middenvelder heeft echter zelf vroegtijdig de stekker uit de mogelijke transfer getrokken, zo melden verschillende Chileense media zaterdag. Vidal zou zichzelf, vanwege zijn Juventus-verleden, niet kunnen voorstellen in een Inter-shirt.

Volgens El Mercurio ziet Inter de Chileen als een belangrijke kracht voor volgend seizoen en de club verwacht met zijn specifieke kwaliteiten meer kans te maken op zilverwerk. I Nerazzurri komen echter van een koude kermis thuis, omdat Vidal niet naar Milaan wil verkassen vanwege zijn voetbaljaren bij Juventus. De mannetjesputter speelde van 2011 tot 2015 bij de Oude Dame, alvorens hij voor 37 miljoen de stap naar Bayern maakte.

Naar verluidt gaat Vidal bijtekenen bij de Duitse landskampioen. Hij is gelukkig in München en wil zijn contract, dat loopt tot medio 2019, graag verlengen. Bij een nieuwe verbintenis is Vidal bereid akkoord te gaan met een salarisverlaging van twintig procent. In twee seizoenen bij der Rekordmeister heeft de middenvelder 57 competitieduels afgewerkt, waarin hij acht keer tot scoren kwam.