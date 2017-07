De Boer herinnert zich: ‘Ik was zó boos op Ronald, hij verpestte de training'

Frank en Ronald de Boer speelden samen bij Ajax, Barcelona en Rangers, waarna ze hun loopbaan in Qatar afsloten. De twee zijn elkaars beste vrienden, maar kunnen af en toe ook flink kwaad worden op elkaar. Frank de Boer herinnert zich in een interview met The Times dat hij in Qatar behoorlijk boos werd op zijn tweelingbroer.

“Ik kon ook verschrikkelijk kwaad worden op Ronald. Kun je het je voorstellen? In Qatar waren we 35 en ik was zó boos op hem en riep: Wat is dit in vredesnaam?”, zegt de nieuwe manager van Crystal Palace. “35! Hij deed niet zijn best op de training, probeerde drie mannetjes te omspelen en deed geen verdedigend werk. Hij verpestte de training. Wegwezen, riep ik. Na dertig seconden waren we weer beste vrienden, hoor. Geen zorgen.”

“We hadden op het veld een chemie die niet uit te leggen is”, vervolgt De Boer zijn verhaal. “Puur kijkend naar zijn lichaamstaal wist ik al wat Ronald ging doen en andersom. Ik heb heel wat jaren samengespeeld met hem. Ik ken iedere beweging, ieder gebaar.”