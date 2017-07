‘Op dit moment zijn er tegengestelde belangen binnen Feyenoord’

Bij Feyenoord verandert er deze zomer het nodige in de selectie. De Rotterdammers zagen vijf belangrijke spelers vertrekken, maar moeten met het oog op de Champions League waardige vervangers halen. Bert van Marwijk stelt in gesprek met ELFVoetbal dat het een lastig karwei wordt om de selectie weer op peil te brengen.

Van Marwijk had het vertrek van Rick Karsdorp (naar AS Roma) en Terence Kongolo (naar AS Monaco) naar eigen zeggen niet aan zien komen. Verder tekende Eljero Elia bij Medipol Basaksehir, keerde Steven Berghuis terug bij Watford en stopte Dirk Kuyt als profvoetballer. “Maar je weet als club dat er op elk moment spelers van je kunnen worden gekocht. Ook op het allerlaatste moment. Daar kun je boos om worden, maar je kan het niet veranderen”, zegt de bondscoach van Saoedi-Arabië.

Het is volgens Van Marwijk belangrijk dat een club voorbereid is op vertrekkende spelers. Zo stelt de oefenmeester dat er altijd een schaduwlijstje ligt. “Zelfs bij de amateurs hebben ze al een idee wie ze moeten halen als de plaatselijke linksbuiten vertrekt”, vertelt Van Marwijk. “Maar soms heb je schaduwlijstjes met vijf spelers die je graag wilt hebben en dan blijkt iemand die daar niet op staat juist een voltreffer. Het blijft dus lastig. Zeker nu iedereen weet dat er momenteel veel geld is bij Feyenoord.”

“Op dit moment zijn er tegengestelde belangen binnen de club. Aan de ene kant verkoop je het liefste niemand en ga je met een complete selectie de Champions League in. Maar aan de andere kant is er ook het financiële belang”, vervolgt de oefenmeester, die zelf tweemaal aan het roer stond bij Feyenoord. Hij snapt wel dat de club Kongolo en Karsdorp verkocht heeft. Volgens hem zijn spelers op gegeven moment ook toe aan een stap. "Die belangen lopen momenteel door elkaar bij Feyenoord. Al geldt dat voor bijna alle clubs. Alleen de allergrootsten kunnen megabedragen weigeren. Op Lionel Messi of Cristiano Ronaldo bijvoorbeeld."