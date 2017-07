‘Ik heb gevraagd of deze groep intact kan blijven, dat is de insteek van Ajax'

Tot nu toe zag Ajax pas één basisspeler vertrekken in de persoon van Davy Klaassen. Meerdere spelers worden in verband gebracht met een vertrek, maar als het aan trainer Marcel Keizer ligt vertrekt er niemand. De nieuwe oefenmeester van de Amsterdammers heeft bij de directie aangegeven dat hij de spelersgroep graag bij elkaar wil houden.

“Ik heb de directie gevraagd of deze groep bij elkaar kan worden gehouden. Dat is ook de insteek van Ajax. En als dat lukt zijn we een heel eind op weg”, zegt Keizer in een interview met De Telegraaf. Tot nu toe kreeg hij er twee nieuwe spelers bij: Benjamin van Leer en Klaas-Jan Huntelaar. “We weten allemaal wat er vorig jaar is neergezet. Best veel spelers die in de basis stonden, zijn er nu nog. Dus als je op korte termijn wilt presteren, moet je niet de hele boel omgooien.”

“Als het mis gaat, zou het heel vervelend zijn als ik niet meer terug kan naar Jong Ajax, want Ajax is een fantastische club”, vervolgt de nieuwe oefenmeester van de Amsterdammers. “Dat hoort er dan echter bij. Van dat risico ben ik me bewust, maar ik ga uit van het positieve. Ik ben erover bevraagd hoe ik met de druk zal omgaan, want ik heb nog niet in de top gewerkt en er komt wel wat op me af. Dat is zo.”

Keizer werkte tot nu toe weinig op het hoogste niveau. Hij trainde bij Telstar, FC Emmen en SC Cambuur voordat hij bij Ajax terechtkwam. Desondanks ziet de oefenmeester dat niet als obstakel. “Natuurlijk is alles bij Ajax groter, maar bij FC Emmen kon ik er ook wakker van liggen als mijn team niet goed speelde. Niet omdat mensen er dan een oordeel over hadden, maar omdat ik het beste uit een spelersgroep wil halen.”