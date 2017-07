Telstar versterkt voorhoede met opponent van Nederlands elftal

Telstar heeft overeenstemming bereikt met Gerson Rodrigues over een contract, zo meldt de Jupiler League-club vrijdagavond via de officiële kanalen. De A-international van Luxemburg, recentelijk nog basisspeler tegen het Nederlands elftal, versterkt de aanval van Telstar. Coach Mike Snoei krijgt daarmee zijn gewenste aanvallende versterking.

Rodrigues, 22 jaar, is sinds 2013 actief op het hoogste niveau. Hij maakte zijn debuut namens FC Swift Hesperange. Tussen 2014 en 2016 kwam de aanvaller uit voor Racing FC Union Luxembourg. Hij maakte in 2016 de overstap naar CS Fola Esch waar hij in veertien wedstrijden zes keer tot scoren kwam.

Rodrigues stond een maand geleden met Luxemburg tegenover het Nederlands elftal, in De Kuip. De aanvaller mocht vijf minuten voor tijd naar de kant. Op dat moment stond de eindstand van 5-0 al op het scorebord.