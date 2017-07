‘Ik denk dat het op dit moment Schöne, Ziyech en Donny is’

Frenkie de Jong gooide vorig seizoen hoge ogen bij Jong Ajax in de Jupiler League en liet bij zijn spaarzame wedstrijden in de hoofdmacht van de Amsterdammers zien een veelbelovende speler te zijn. Komend seizoen hoopt hij definitief door te breken in het eerste elftal van trainer Marcel Keizer. Hij beseft echter dat het door de stevige concurrentie niet makkelijk wordt om een plekje op het middenveld te bemachtigen.

Door het vertrek van Davy Klaassen naar Everton is er een plekje vrijgekomen op het middenveld bij Ajax, maar De Jong denkt al te weten dat hij niet de vervanger van de ex-captain wordt. "Ik denk dat het op dit moment Schöne, Ziyech, Donny (Van de Beek, red.) is", zegt De Jong in gesprek met Voetbal Inside. "Ik moet zorgen dat ik invalbeurten krijg, als ik die verdien. We hebben veel goede spelers op het middenveld. Ik ben inmiddels al twintig, van mij mag het wel gebeuren."

De Jong gaat bij Ajax veel om met Matthijs de Ligt en Carel Eiting, twee spelers die de middenvelder tijdens het vraaggesprek proberen af te leiden. De ex-speler van Willem II kan de humor van zijn ploeggenoten wel waarderen. "Het zijn een beetje vervelende jongetjes”, aldus De Jong met een knipoog. “Eigenwijze mannetjes. Of ze de meest vervelende spelers uit de Eredivisie zijn? Ik ken niet iedereen uit de Eredivisie, maar ik denk dat ze wel aardig in de buurt komen.”