Hiddink reageert op Van Praag: ‘Ik denk dat ik nog mild ben geweest’

Guus Hiddink neemt zijn recente uitspraken over de KNVB niet terug. Tijdens de Confederations Cup zei de ex-bondscoach tijdens een interview in Rusland dat de voetbalbond de afgelopen jaren te maken had met een gebrek aan visie en leiderschap. Daar reageerde bondsvoorzitter Michael van Praag weer op.

"De Nederlandse bond had geen goede filosofie. Er was geen goed management om een, twee of drie stappen vooruit te denken", oordeelde Hiddink, waarna Van Praat tweette: "Gouden regel: spuug nooit in de ruif waar je van gegeten hebt." Ook Hiddink heeft dat meegekregen, maar hij wijzigt zijn toon niet in gesprek met FOX Sports. "Ik heb gehoord dat hij getweet heeft. Dat mag ook, prima. Ik heb het ook nog even teruggekeken."

"Mij werd gevraagd hoe het is gesteld met het Nederlands voetbal. Ik denk dat ik nog aardig mild en rustig ben geweest", vertelt Hiddink. "Ik zei dat er de laatste jaren nogal een en ander heeft ontbroken aan goed leiderschap en management." Naar eigen inzicht heeft de ervaren oefenmeester 'niet te zwaar uitgehaald'. "Het is bovendien goed dat je je eigen organisatie zo nu en dan tegen het licht houdt."