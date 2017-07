Verratti valt zaakwaarnemer af: ‘Hij heeft een enorme fout begaan’

Marco Verratti is vrijdagavond door het stof gegaan. De middenvelder van Paris Saint-Germain verontschuldigt zich voor een uitspraak die zijn zaakwaarnemer Donato Di Campli eerder op de dag deed. De belangenbehartiger was niet voor het eerst kritisch op PSG en hintte naar een vertrek van zijn cliënt, maar daar kan Verratti zich niet in vinden.

Di Campli zei dat PSG net als ieder jaar weer roept een team te willen bouwen dat prijzen kan pakken. "Maar zoals jij en ik weten, wil geen enkele speler die ervan droomt de Champions League te winnen, naar PSG gaan." Hij voegde eraan toe dat Verratti 'een gevangene is van de emir' bij PSG. In een video op de officiële website van PSG maakt Verratti duidelijk dat hij er niet zo over denkt. "We hebben zware tijden meegemaakt in de afgelopen dagen. Ik heb gelezen wat mijn zaakwaarnemer heeft gezegd en ik wil enkel zeggen dat het absoluut niet mijn woorden zijn", benadrukt de middenvelder.

"Ik wil mijn excuses aanbieden aan iedereen bij de club en in het bijzonder aan de voorzitter, de supporters en de spelers", vervolgt Verratti. Hij zegt gelukkig te zijn bij PSG en is blij dat de voorbereiding op het nieuwe seizoen is begonnen. "Ik weet dat de club vertrouwen in me heeft. Ik ben dankzij deze club de speler geworden die ik ben. Daarom spijt het me enorm. Het waren niet mijn woorden en hij heeft een enorme fout begaan. Ik hoop dat het niet opnieuw gebeurt. Iedereen hier is gericht op het werk en ik zal mijn best blijven doen voor deze club."

Verratti is de afgelopen maanden onderwerp van speculatie in de internationale pers. Eind vorige maand meldde Mediaset dat de international zijn zinnen heeft gezet op een vertrek bij PSG. Verratti weigerde bij te tekenen voor een jaarloon van twaalf miljoen euro, claimde de Italiaanse zender. Achter de schermen zou hij al akkoord zijn met Barcelona, al liet clubvoorzitter Josep Maria Bartomeu vrijdag weten dat PSG de boot afhoudt. "Als je PSG belt en met de voorzitter (Nasser Al-Khelaifi, red.) praat, zegt hij dat Verratti niet te koop is en dat er geen transferclausule is."

"Op die manier kan de voorzitter beslissen of hij zin heeft om met ons te onderhandelen of niet", gaf Bartomeu verder aan. Hij stelde dat het Spaanse voetbal op die manier machteloos staat. "Hier hebben we clausules en daar niet. En buitenstaanders kunnen hierheen komen om te betalen en wij kunnen dat niet. Dus voor nu hebben we nog niet met PSG gesproken, ondanks de bereidwilligheid van de speler om naar Barça te komen. Dat moeten we accepteren." Verratti, die ook begeerd zou worden door Juventus, ligt nog vier jaar vast in het Parc des Princes.