PSV krijgt goedkeuring van meesterscout: ‘Een hele interessante speler’

PSV heeft zich deze zomer versterkt met Mexicaans international Hirving Lozano. Piet de Visser, scout van Chelsea en eerder werkzaam voor de Eindhovenaren, kent de rappe aanvaller maar al te goed. Hij bekeek Chucky regelmatig en is van mening dat het een absolute aanwinst is voor de ploeg van trainer Phillip Cocu.

De 21-jarige Lozano wordt na Carlos Salcido, Francisco ‘Maza’ Rodríguez, Andrés Guardado en Héctor Moreno de vijfde Mexicaan in dienst van PSV. "Het heeft vast geholpen dat die jongens het eerder goed hebben gedaan bij PSV”, zegt De Visser tegenover ELF Voetbal. “Ik neem aan dat Lozano hen even heeft gebeld of gesproken bij de nationale ploeg.”

Pachuca kon Lozano voor meer geld aan andere clubs uit Spanje verkopen, maar de speler zelf wilde graag naar PSV. Mede daardoor heeft technisch manager Marcel Brands de gewilde international naar Eindhoven kunnen halen. "Hij is een hele interessante speler”, aldus De Visser. “Als jeugdspeler heb ik Lozano al een aantal keer gezien. Op welke toernooien dat was zou ik heel even in mijn rapporten moeten nakijken. Maar de laatste keer dat ik Lozano wat vaker heb bekeken was tijdens de Copa América Centenario, vorig jaar zomer.”

Op dat toernooi maakte Lozano een goede indruk op De Visser. “Hij is een hele snelle jongen op de vleugels. Maar wel efficiënt snel, zoals ik dat noem. Hij behoudt de controle over zijn lichaam op hoge snelheid. Je hebt ook jongens die heel erg snel zijn, maar daar bijna geen raad mee weten. Bij Lozano hoef je de hekken niet open te zetten”, besluit de scout.