Toulouse versterkt zich voor drie jaar met transfervrije Ajax-flop

Yaya Sanogo vervolgt zijn loopbaan in Frankrijk. De 24-jarige spits heeft een driejarig contract getekend bij Toulouse, uitkomend in de Ligue 1. De aanvaller komt transfervrij over, nadat zijn contract bij Arsenal reeds afliep. Zijn komst is vrijdag bevestigd op de clubsite van Toulouse.

Sanogo werd in 2013 door Arsène Wenger van Auxerre naar Arsenal gehaald. Hij werd gezien als een grote belofte, maar de hoge verwachtingen heeft hij nooit weten waar te maken. In het seizoen 2015/16 haalde Ajax hem op huurbasis naar Amsterdam, maar een succes werd dat nooit. Drie competitiewedstrijden en geen enkel doelpunt verder stuurde Ajax hem terug naar Londen.

Vorig seizoen werd Sanogo door Arsenal uitgeleend aan Charlton Athletic. Hij kwam daar tot acht wedstrijden en drie doelpunten in de Championship. Bij Toulouse hoopt Sanogo zijn loopbaan nieuw leven in te blazen.