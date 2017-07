‘Ik als de nieuwe Sjaak Swart? Dat zie ik niet zo snel gebeuren’

Joël Veltman heeft een mondeling akkoord met Ajax bereikt over een nieuw contract. De huidige verbintenis van de rechtsback loopt af in de zomer van 2018 en daar plakt hij nu nog eens twee seizoenen aan vast. De 25-jarige verdediger speelt al zijn gehele loopbaan bij Ajax en is de meest ervaren Ajacied in de huidige selectie. De nieuwe Sjaak Swart wil hij zich niet noemen. De kans dat hij zijn gehele loopbaan in de Johan Cruijff ArenA blijft spelen, is volgens hem niet groot.

De rechtervleugelverdediger, die ook in het centrum van de achterhoede uit de voeten kan, ziet het niet zitten om net als Swart zijn gehele loopbaan het shirt van Ajax te dragen. "Ik heb natuurlijk wel gezegd dat ik uiteindelijk een keer naar het buitenland wil, dat is zeker iets voor de toekomst”, zegt hij in gesprek met De Telegraaf. “Of dat nu is weet ik nog niet. De nieuwe Sjaak Swart, dat zie ik niet zo snel gebeuren."

Veltman is al sinds 2001 Ajacied en kende in het seizoen 2013/14 zijn definitieve doorbraak. Afgelopen seizoen gaf de Oranje-international aan dat hij deze zomer niet onwelwillend tegenover een transfer zou staan. Tottenham Hotspur en Crystal Palace werden genoemd als mogelijke nieuwe werkgevers, maar Veltman blijft in Amsterdam. Vrijdag werd bekend dat hij zelfs Davy Klaassen opvolgt als de nieuwe aanvoerder van Ajax.