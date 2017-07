Kenny Tete gaat Bertrand Traoré achterna naar Olympique Lyon

Kenny Tete zet zijn loopbaan voort bij Olympique Lyon, zo heeft Ajax maandagochtend laten weten via de officiële kanalen. Les Gones betalen de Amsterdammers naar verluidt vijf miljoen euro om het nog tot volgend jaar doorlopende contract van de rechtsback af te kopen. Tete heeft zijn krabbel gezet onder een meerjarig contract in het Parc Olympique Lyonnais.

Tete had meerder opties, waaronder Internazionale, Galatasaray en het Crystal Palace van Frank de Boer. De oud-trainer van Ajax nam volgens De Telegraaf zelf contact op met de verdediger, maar kon hem er niet van overtuigen voor the Eagles te kiezen. Dat er zoveel interesse was in Tete levert Ajax overigens wel een hogere transfersom op, aangezien de Amsterdammers in eerste instantie een bedrag van vier miljoen euro in gedachten hadden.

Voor Tete komt er zodoende na twaalf jaar een einde aan zijn periode bij Ajax. De geboren Amsterdammer maakte in februari 2015 zijn debuut in de hoofdmacht en leek daarop uit te gaan groeien tot de vaste rechtsback. Peter Bosz besloot vorig seizoen echter anders door aan Joël Veltman de voorkeur te geven, waarna Tete zijn conclusies trok en aanstuurde op een vertrek.

Tete wordt na Mariano Díaz, Ferland Mendy, Marçal en Bertrand Traoré de vijfde nieuwe aanwinst voor Lyon. De Fransen werden vorig seizoen door Ajax uitgeschakeld in de halve finale van de Europa League en lijken hun ogen toen goed de kost te hebben gegeven, aangezien Tete na de van Chelsea afkomstige Traoré al de tweede speler die toen voor Ajax op het veld stond is die de overstap maakt. De Oranje-international treft in Oost-Frankrijk eveneens Memphis Depay.