Ajax trekt na Van Leer opnieuw doelman aan: ‘Een van de grootste clubs’

Ajax heeft vrijdagmiddag de komst van opnieuw een doelman bekend gemaakt. Na de van Roda JC Kerkrade overgenomen Benjamin van Leer zal ook Dominik Kotarski het keepersgilde komen versterken. De zeventienjarige doelman komt over van Dinamo Zagreb en heeft een driejarig contract gesigneerd in de Johan Cruijff ArenA.

Kotarski meldde zich in 2011 bij de jeugdopleiding van de Kroatische topclub en kiest nu voor een nieuwe stap. De jeugdinternational sluit zich na zijn achttiende verjaardag, op 10 februari 2018, aan bij Jong Ajax, zo laten de Amsterdammers weten: “Ik ben heel erg blij en trots. Het is één van de mooiste momenten uit mijn leven. Het is een eer om voor Ajax te mogen gaan spelen, één van de grootste clubs uit Europa.”

DONE DEAL! Ajax versterkt zich met Dominik Kotarski! De zeventienjarige doelman komt over van Dinamo Zagreb. #ajax #dinamozagreb #kotarski Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 7 Jul 2017 om 6:34 PDT

“Ik kan eerlijk gezegd niet wachten om te gaan trainen”, vertelt hij op de website van zijn nieuwe club. Kotarski omschrijft zichzelf als een moderne keeper: “Ik ben iemand die graag meevoetbalt en van m'n lijn afkomt. Het voetballende gedeelte ligt mij wel.” De Kroaat loopt in de opleiding overigens nog een derde nieuwe doelman tegen het lijf: Issam El Maach werd onlangs ook overgenomen van Vitesse.