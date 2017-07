‘Pas na een paar uur realiseerde ik pas dat ik echt Benítez aan de telefoon had’

Florian Lejeune verruilde SD Eibar afgelopen week voor Newcastle United. The Magpies telden naar verluidt tien miljoen euro neer voor de verdediger, die erg blij is met zijn transfer. Toen manager Rafael Benítez hem voor het eerst belde, dacht Lejeune dat het om een grapje ging.

“Mijn carrière kent de afgelopen jaren pieken en dalen. Als je dan een telefoontje van Benítez krijgt, is dat een droom. Dat is geweldig, daar kan je alleen maar ‘ja’ op zeggen”, zegt de Franse verdediger in gesprek met de Engelse pers. “Toen ik door Benítez gebeld werd, zei ik niks. Ik dacht dat het om een grap ging. Pas na een paar uur realiseerde ik pas dat ik echt Benítez aan de telefoon had.”

“Ik zie deze transfer helemaal niet als risico. Ik kom naar Newcastle United, een geweldige club. Dat is altijd zo geweest. Het is fantastisch om Benítez als coach te hebben, ik neem helemaal geen risico’s”, vervolgt Lejeune, die al een keer in Engeland onder contract stond. Manchester City nam de Fransman over van Girona en verhuurde hem direct aan zijn oude club. Eén jaar later lieten the Citizens hem alweer naar Eibar vertrekken.

“Wat mij betreft is mijn periode bij Manchester City nooit gebeurd. Ik was daar nooit en ik speelde niet. Nu ben ik naar Newcastle gekomen om te spelen”, aldus Lejeune. Hij komt komend seizoen een bekende tegen op de Engelse velden, want de verdediger is een goede vriend van Alexandre Lacazette. “Het is geen verrassing dat hij bij Arsenal getekend heeft. Ik heb altijd gezegd dat hij een fantastische spits is.”