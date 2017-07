Update: Vitesse heeft nog altijd moeite met hoge vraagprijs van NEC

Vitesse richt de pijlen onverminderd op Ferdi Kadioglu van NEC, zo meldt de Gelderlander vrijdag. De interesse van de Arnhemmers in de middenvelder annex aanvaller is namelijk niet afgenomen, ook al wil de streekgenoot geen medewerking verlenen aan een transfer van de jeugdinternational.

Technisch directeur Remco Oversier van NEC acht een transfer 'niet bespreekbaar', maar het kamp Kadioglu zet ondubbelzinnig in op een vertrek. De zeventienjarige spelmaker streeft het hoogste niveau na en lijkt weinig trek te hebben in een seizoen in de Jupiler League. Tot nu toe heeft alleen Vitesse zich direct gemeld in Nijmegen. Ajax en FC Utrecht hebben tot dusver nog niet hun vermeende interesse geconcretiseerd.

NEC wil niet meewerken aan een vertrek omdat de club zo snel mogelijk wil terugkeren naar de Eredivisie. Kadioglu zou daarnaast een boegbeeld van NEC worden. Alleen bij een ‘buitenproportioneel bod’ willen de Nijmegenaren nadenken over een transfer, al ligt een transfer naar Vitesse bijzonder gevoelig.

Kadioglu heeft nog altijd 'een beginnersovereenkomst' tot de zomer van 2019. Bij een sterk verbeterde financiële én sportieve aanbieding kan Kadioglu via een arbitragezaak een transfer afdwingen en zal er een 'realistische vergoedingssom' worden vastgesteld.

Update 19 juli 09.18 uur - Vitesse heeft nog altijd moeite met hoge vraagprijs van NEC

Vitesse heeft nog altijd belangstelling voor Ferdi Kadioglu van streekgenoot NEC, zo meldt Voetbal International. Kadioglu's zaakwaarnemer Karel Jansen stelt dat de besprekingen tot nu toe stuklopen op het hoge bedrag dat NEC vraagt voor de zelfopgeleide middenvelder, die ook interesse van andere clubs geniet. Het contract van de zeventienjarige jeugdinternational loopt nog twee seizoenen door.