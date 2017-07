Borussia Dortmund gaat publiekslieveling nieuw miljoenencontract uitdelen

Shinji Kagawa zal waarschijnlijk nog jaren aan Borussia Dortmund verbonden blijven. Het huidige contract van de 28-jarige middenvelder zal met twee seizoenen worden verlengd, tot de zomer van 2020. De nieuwe verbintenis voor de Japans international kan worden gezien als een beloning voor zijn prestaties in het voorgaande seizoen.

Kagawa maakte afgelopen seizoen een uitstekende indruk en leek weer op de speler die in 2011 en 2012 in het tenue van Borussia Dortmund schitterde. "Natuurlijk is het ons doel om met Shinji te verlengen", zo licht technisch directeur Michael Zorc toe. "Hij heeft indrukwekkende statistieken bij deze club en kan altijd het verschil maken. En hij heeft laten zien dat hij onder druk altijd kan presteren."

Kagawa kwam in 2010 voor een bedrag van 350.000 euro over van Cerezo Osaka. Twee jaar later vertrok de spelmaker voor zestien miljoen euro naar Manchester United, maar dat was geen onverdeeld succes. Hij keerde in 2014 voor 'slechts' acht miljoen euro terug en staat inmiddels op 181 officiële duels, 43 doelpunten en 54 assists.

Peter Bosz kan overigens spoedig over Kagawa beschikken. De Japanner kampt met een schouderblessure, maar een operatie is niet noodzakelijk. Kagawa revalideert momenteel in Tokio en zal half juli bij de selectie van Bosz aansluiten, als de spelers op tournee door Azië gaan.