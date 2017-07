PSV hoopt ‘ruim voor EL-wedstrijden’ op duidelijkheid: ‘Zelf wil hij wel’

PSV hoopt dat Chelsea zich snel buigt over een eventuele verkoop van Marco van Ginkel. De middenvelder van Chelsea speelde eerder tot tweemaal toe op huurbasis voor de Eindhovense club en wordt ook voor komend seizoen gezien als een voetballer die de selectie van trainer Phillip Cocu van een nieuwe impuls kan voorzien.

"We zijn ermee bezig en proberen Marco ruim voor de Europa League-wedstrijden aan boord te hebben. Zelf wil hij wel, maar we zijn afhankelijk van Chelsea", zo vertelt technisch manager Marcel Brands tegen het Eindhovens Dagblad. Brands heeft echter niet het idee dat Chelsea nu al de knoop wil doorhakken.

Chelsea heeft in principe geen enkele reden om Van Ginkel nu al uit te zwaaien, terwijl zowel de middenvelder als PSV toe is aan duidelijkheid. De 24-jarige middenvelder is inmiddels in Londen begonnen aan de voorbereiding. PSV speelt op 27 juli de eerste wedstrijd in de derde voorronde van de Europa League.

Van Ginkel, 24 jaar, debuteerde in het seizoen 2009/10 namens Vitesse in de Eredivisie. Na vier seizoenen in Arnhem trok hij naar Chelsea, maar daar slaagde hij er mede door blessureleed niet in door te breken. Van Ginkel, die een contract tot medio 2019 heeft, werd verhuurd aan achtereenvolgens AC Milan, Stoke City en PSV.