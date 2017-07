Europees avontuur van FC Utrecht begint definitief op Malta

FC Utrecht staat in de tweede voorronde van de Europa League tegenover FC Valletta. De club uit Malta was donderdagavond te sterk voor Folgore uit San Marino. De 0-1 zege na de 2-0 zege van vorige week was ruim voldoende om een ronde verder te komen.

Een eigen doelpunt 25 minuten voor tijd, van Luca Bianchi, was voldoende voor Valletta. De club uit Malta speelt al negen seizoenen op rij Europees voetbal en eindigde afgelopen seizoen achter Hibernians als de nummer twee in de nationale competitie.

De wedstrijden in de tweede voorronde van de Europa League worden op 13 en 20 juli afgewerkt. FC Utrecht begint op Malta en speelt daarna de returnwedstrijd in Waalwijk. De eigen Galgenwaard is niet beschikbaar vanwege het EK vrouwenvoetbal.