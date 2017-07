Drievoudig kampioen van Engeland legt Vurnon Anita voor drie jaar vast

Vurnon Anita blijft in Engeland actief. Leeds United maakt donderdagavond melding van de komst van de middenvelder, die zich voor drie seizoenen aan de club heeft verbonden. Anita zat sinds zijn vertrek bij Newcastle United, waar zijn aflopende verbintenis niet werd verlengd, zonder club, maar blijft nu dus in de Championship actief.

Anita was bij Newcastle lang niet altijd basiskracht, maar in de vier seizoenen in de Premier League kwam de 28-jarige middenvelder toch tot 106 optredens. The Magpies degradeerden een jaar geleden naar de Championship, maar hebben inmiddels promotie afgedwongen. Ondanks 27 duels op het op een na hoogste niveau, koos de club ervoor om de samenwerking niet voort te zetten.

Anita wordt in Engeland teamgenoot van Mateusz Klich, die eerder werd overgenomen van FC Twente. Leeds, dat driemaal kampioen van Engeland werd, eindigde vorig seizoen als zevende en mocht daardoor niet deelnemen aan de play-offs.