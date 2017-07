‘Manchester United werkt mee en laat Rooney gratis naar huis terugkeren’

Wayne Rooney beleefde aan het begin van dit millennium zijn grote doorbraak bij Everton, om vervolgens in 2004 de overstap te maken naar Manchester United. Na dertien jaar op Old Trafford lijkt er deze zomer een einde te komen aan het dienstverband van de captain bij the Red Devils en een terugkeer naar de boorden van de Mersey lonkt.

De Daily Mail meldt donderdagmiddag namelijk dat United zo graag het weeksalaris van 320 duizend euro van de Engels international uit de boeken wil schrappen, dat het bereid is om Rooney gratis te laten gaan. De aanvaller heeft nog een contract tot volgend jaar, met een optie voor nog een jaar, en Everton was bereid om ruim elf miljoen euro te betalen om die verbintenis af te kopen.

United lijkt nu echter bereid om helemaal mee te werken, waardoor the Toffees Rooney waarschijnlijk een hoger honorarium kunnen bieden dan de 170 duizend euro per week die zij in eerste instantie in gedachten hadden. De topscorer aller tijden van Engeland had ook een aantal lucratieve aanbiedingen uit China op tafel liggen, maar kiest ervoor om in de Premier League te blijven spelen.

In tegenstelling tot wat eerder werd gemeld, staat de deal van Rooney overigens helemaal los van de komst van Romelu Lukaku naar Manchester United. De Belg maakt naar verluidt binnenkort voor 85 miljoen euro de overstap naar het rode deel van Manchester. Ronald Koeman heeft overigens ook al een vervanger op het oog: Olivier Giroud of Jamie Vardy moet de nieuwe spits worden op Goodison Park.