VZ Talentscout - Ajax lijkt strijd om Ugandees wonderkind ‘Jolly’ te winnen

Ajax lijkt strijd om Ugandees wonderkind 'Jolly' te winnen

Met pen en papier in de hand en tientallen scouts hijgend in de nek struint Voetbalzone wekelijks de internationale velden af. Wie zijn de sterren van de toekomst, welke talenten moeten absoluut in de gaten worden gehouden? Ons volgende doelwit: Allan Okello, de nieuwe hoop van het Ugandese voetbal.

Door Robin Bruggeman

Even leek het erop dat de wedstrijd tussen Kampala Capital City Authority Football Club en Onduparaka FC op 26 februari van dit jaar om de verkeerde redenen de boeken in zou gaan. Het uitpuilende Phillip Omondi Stadium van KCCA was in de tweede helft, toen het al 6-0 stond voor de thuisploeg, namelijk het toneel van een opstootje tussen de supportersgroepen van beide teams, waarbij de stenen over en weer vlogen en een aantal fans licht gewond raakte.

De gemoederen waren na een onderbreking van zeven minuten echter voldoende bedaard om de wedstrijd te hervatten en het verzamelde publiek zag in de slotfase hoe de debuterende Allan Okello met de 7-0 zijn hattrick volmaakte. De aanvallende middenvelder had zijn ploeg in de openingsfase al na tien minuten op voorsprong gezet, terwijl hij ook de assist voor de 2-0 van Robert Sentongo voor zijn rekening nam. De 4-0 kwam na een knappe schuiver met buitenkant voet eveneens op naam van het toen nog zestienjarige toptalent.

Na die spraakmakende entree waren alle ogen in het voetbalgekke Uganda van het ene op het andere moment op Okello gericht en de jongeling verscheen daags na de wedstrijd al op de nationale televisie voor een interview. Zelf toonde hij zich niet bijzonder aangedaan door alle commotie: “Geen enkele druk. De coach zei het al eerder en hij blijft het zeggen. En ik speel mijn spel zonder die druk te voelen”, legde hij uit op een persconferentie.

De technische staf van KCCA doet er verder alles aan om Okello met beide benen op de grond te houden: “De jongen is extreem getalenteerd, maar wij moeten onze rol als coaches spelen door hem te beschermen en ervoor te zorgen dat hij niet verwend raakt.” Dat hoofdcoach Mike Mutebi hier echter niet helemaal in meegaat bleek echter toen hij Okello vergeleek met Lionel Messi, al reageerde Jolly, zoals het talent ook wel door het leven gaat, nuchter op de woorden van zijn trainer.

“Ik geloof dat ik gefocust moet blijven en moet laten zien dat die vergelijking met Messi hout snijdt. Ik heb mijn doelen als speler. Ik wil niet alleen een legende worden bij KCCA, maar in heel Uganda.” Okello zelf spiegelt zijn spel liever aan een andere Barcelona-ster van de laatste jaren. De aanvallende middenvelder, die ook op de flanken uit de voeten kan, ziet zichzelf meer als een type Xavi of Mesut Özil, die het spel maken, medespelers in een scoringspositie brengen en altijd de ruimtes weten te vinden.

Okello kreeg het voetbal via zijn oom Bob Obira, die zelf als middenvelder eveneens uitkwam voor KCCA en verder de kleuren van Boroboro FC en Express FC verdedigde, met de paplepel ingegoten en trok na het overlijden van zijn vader Patrick Ojom in 2012 alleen maar dichter naar de voormalige profvoetballer toe. Obira zal dan ook met goedkeuring toegekeken hebben hoe Okello in maart opnieuw de show stal tegen Mamelodi Sundowns in de Afrikaanse Champions League.

KCCA hield de titelhouder in eigen huis op een 1-1 gelijkspel en Tiyani Mabunda liet zich na afloop lovend uit over het net zeventien jaar geworden wonderkind. De Zuid-Afrikaans international was overigens niet de enige bij the Brazilians die zijn oog had laten vallen op Okello. Mamelodi deed in maart na de wedstrijd tegen KCCA namelijk al een poging om de dribbelaar aan te trekken en meldde zich onlangs weer in Oost-Afrika. Daar kreeg de topclub echter een lelijke tegenvaller te verwerken: Okello lijkt te kiezen voor een overstap naar Ajax, dat hem op het spoor kwam via scout Guido Friedrich en waar hij een betere toekomst voor zichzelf ziet weggelegd.

“Die deal zou nooit door zijn gegaan, aangezien Pitso Mosimane (de coach van Mamelodi, red.) zich liet ontvallen dat Okello eerst bij de jeugd aan moest sluiten. De opleiding van de Sundowns staat er niet om bekend dat er veel grote namen worden opgeleid en dat was een enorme turn-off voor zijn managers. Okello wordt gezien als het grootste talent van Uganda en iedereen wil dat hij de beste wordt”, legt een goed ingevoerde bron van het Zuid-Afrikaanse medium Phakaaathi uit.

“Hij gaat nu naar Ajax en ze geloven dat hij daar wordt opgeleid tot een topspeler. Als onderdeel van de deal wordt zijn team KCCA uitgenodigd om naar Nederland te komen, waar ze vier vriendschappelijke wedstrijden zullen spelen.” Aangezien Okello tot zijn achttiende verjaardag moet wachten voordat hij de overstap naar Europa mag maken, is Ajax naar verluidt van plan om hem in eerste instantie nog een jaar bij KCCA te laten spelen, zodat hij zich in de Ugandese Premier League verder kan ontwikkelen.

Okello lijkt zelf in ieder geval niet het gevoel te hebben dat hij al uitgeleerd is in Kampala: “Ik weet zeker dat ik tegen de meer ervaren spelers in de competitie uit de voeten kan. Ik train hier met ploeggenoten als aanvoerder Denis Okot, Timothy Awany en Muzamir Mutyaba. Zij zitten allemaal bij de nationale ploeg en als ik met hen op het trainingsveld sta, zorg ik ervoor dat ik er veel van opsteek. Dit geeft mij het vertrouwen en de moed om nog beter mijn best te doen.”

Naam: Allan ‘Jolly’ Okello

Geboortedatum: 3 juli 2000

Club: KCCA FC

Positie: aanvallende middenvelder

Sterke punten: dribbel, inzicht, scorend vermogen