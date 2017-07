Swansea City telt 12,5 miljoen euro neer voor Las Palmas-middenvelder

Swansea City heeft zich versterkt met Roque Mesa Quevedo. De 28-jarige middenvelder komt over van Las Palmas en onderging donderdag met succes de medische keuring, waarna hij zijn handtekening zette onder een vierjarig contract bij de club uit de Premier League. The Swans maken melding van een transfersom van 12,5 miljoen euro.

Mesa meldde zich woensdag al op Fairwood, het trainingscomplex van Swansea. Hij keert komend weekend weer terug naar Spanje om daar de laatste zaken af te handelen, waarna hij maandag voor het eerst zal trainen met de selectie van manager Paul Clement. Hij is na Tammy Abraham en Erwin Mulder de derde aanwinst van Swansea deze transferperiode.

De Spanjaard stond de afgelopen zeven jaar onder contract bij Las Palmas. Vorig seizoen kwam hij tot 35 wedstrijden en eindigde met zijn club op de veertiende plaats in LaLiga. Swansea City omschrijft hem als een speler die sterk is in de passing en goed aan de bal. Hij moet bij zijn nieuwe werkgever op het middenveld de concurrentie aangaan met aanvoerder Leon Britton, Jack Cork, Tom Carroll, Ki Sung-Yueng, Leroy Fer, Jay Fulton en Gylfi Sigurdsson.