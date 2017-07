Pérez verkoos degradant boven Barcelona: ‘Gelukkig hadden clubs interesse’

Een jaar geleden kozen spelers als Moussa Sissoko, Andros Townsend, Rémy Cabella, Georginio Wijnaldum, Tim Krul, Papiss Cissé en Daryl Janmaat voor een vertrek bij het gedegradeerde Newcastle United, maar Ayoze Pérez bleef de club trouw. Aan interesse was echter geen gebrek: de Spanjaard wordt al zijn hele carrière gevolgd door bijvoorbeeld Barcelona. Ook afgelopen zomer kon Pérez terecht bij de grootmacht uit LaLiga.

"Ik denk alleen aan Newcastle, maar het klopt dat Barcelona interesse had", beaamt Pérez bij Cadena SER Hoewel hij niet inging op de interesse, is hij er wel blij mee. "Gelukkig waren meerdere clubs geïnteresseerd: voor een voetballer is dat belangrijk. Vanwege de degradatie was het een teleurstellend jaar. Het liep allemaal niet zoals ik had gehoopt, maar een aantal clubs klopte toch aan. Dat is positief. Ik zit met mijn hoofd echter bij deze club en we zien wel wat er in de toekomst gebeurt."

De aanvallende middenvelder annex aanvaller kwam uiteindelijk tot 36 wedstrijden in de Championship, waarin hij 9 keer scoorde. Met Newcastle werd hij kampioen, waardoor the Magpies na een jaar afwezigheid weer terugkeren in de Premier League. Het contract van Pérez op St James Park loopt nog vier seizoenen door. Het is momenteel rustig rond de ex-speler van Tenerife en met een transfer houdt hij zich niet bezig. "Onder Rafael Benítez staat ons een heel interessante toekomst te wachten", vertelde Pérez in mei nog.