‘PSV-flop staat na bod van 2,4 miljoen euro voor Engels avontuur’

Mathias Jattah-Njie Jørgensen gaat FC Kopenhagen verlaten. De centrale verdediger heeft nog een contract voor één seizoen, maar staat nu op het punt om voor ruim 2,4 miljoen euro de overstap te maken naar promovendus Huddersfield Town.

Het leek er aanvankelijk op dat de 27-jarige Zanka voor zeker vier miljoen naar de Premier League zou vertrekken, maar volgens Ekstra Bladet valt de transfersom dus beduidend lager uit. FC Kopenhagen maakt in ieder geval winst, want men nam de tienvoudig Deens international drie jaar geleden voor zo’n zeven ton over van PSV.

Zanka maakte zijn debuut in het betaald voetbal bij Boldklubben 1893 en maakte in de zomer van 2007 de overstap naar Kopenhagen, waarvoor hij uiteindelijk 269 wedstrijden zou spelen. In dienst van PSV kwam Zanka niet verder dan 23 optredens, al wist hij daarin nog wel 4 keer te scoren. Hij won met de Eindhovenaren één prijs: de Johan Cruijff Schaal in 2012.

Zanka had een jaar geleden al kunnen vertrekken bij FC Kopenhagen, maar toen werd een bod van twee miljoen euro van Real Betis afgeslagen. “Het was een slecht bod en ze hebben geen tweede bod meer gedaan. Ik weet niet meer wat de hoogte van de aanbieding precies was, maar heb het wel direct afgeslagen. Het was gewoon niet interessant genoeg”, zei trainer Stale Solbakken destijds.