‘Arsenal geeft een flink statement af aan Alexis Sánchez en de anderen’

Arsenal telde woensdagavond een recordbedrag neer voor de komst van Alexandre Lacazette en die transfer staat niet op zichzelf. The Gunners eindigden vorig seizoen als vijfde in de Premier League en zijn erop gebrand dat teleurstellende seizoen te doen vergeten. Volgens voormalig Arsenal-aanvaller Charlie Nicholas laat de club daar met de komst van Lacazette geen misverstand over bestaan.

De 26-jarige Fransman komt voor minimaal 53 miljoen euro over van Olympique Lyon. "Hij heeft de ideale leeftijd om flitsend van start te gaan bij Arsenal. Maar eigenlijk hadden ze hem al drie jaar geleden vast moeten leggen", stelt Nicholas in gesprek met Sky Sports. Volgens de oud-voetballer heeft de club al jaren een speler nodig als Lacazette: een intelligente speler die zich slim beweegt op het veld, snel is en niet altijd optreedt als een klassieke nummer negen. "Hij past perfect", vindt de Schot dan ook.

"Arsenal geeft een statement af aan Alexis Sánchez en de andere spelers. Hiermee laat de club weten serieus voor de titel te gaan en terug te willen naar de Champions League. Het is een flinke intentieverklaring", concludeert Nicholas. Lacazette was de afgelopen drie seizoenen in 97 wedstrijden goed voor 76 treffers in de Ligue 1. Zijn voornaamste kwaliteit is volgens voormalig Lyon-trainer Gérard Houllier dan ook het maken van doelpunten. Dat zal hij ook in Engeland laten zien, voorspelt Houllier.

"Hij is heel beweeglijk, snel, goed in de kleine ruimte, technisch en hij maakt doelpunten", somt de ex-trainer van onder meer Liverpool en het Franse elftal op. "Hij maakt er meer dan 25 per seizoen en hij gaat ook Arsenal doelpunten bezorgen. Hij past in het voetbal van Arsenal en in de manier waarop de ploeg aanvallen opbouwt. Hij is heel sterk rond het strafschopgebied. Hij is een beetje zoals Ian Wright: je ziet hem niet en dan duikt hij plotseling op."