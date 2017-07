Update: Keizer wijst Veltman aan als nieuwe aanvoerder van Ajax

Joël Veltman speelt ook komend seizoen waarschijnlijk bij Ajax. De Telegraaf meldde dinsdag dat de verdediger een mondeling akkoord heeft bereikt over een nieuw contract tot medio 2020 en op de officiële website van de club laat Veltman nu inderdaad weten snel duidelijkheid te verwachten.

“Er speelt momenteel niets met andere clubs, ik verwacht ook dat ik deze week of volgende week duidelijkheid heb over mijn toekomst bij Ajax. Als ik blijf, wil ik een stabiel seizoen draaien. Kampioen worden natuurlijk”, aldus de 25-jarige Veltman, die tot dusverre 166 wedstrijden speelde voor Ajax.

Met dat aantal is de back een van de meest ervaren spelers in de selectie. Het zou zomaar kunnen dat trainer Marcel Keizer hem aanwijst als opvolger van aanvoerder Davy Klaassen: “Lasse Schöne, Nick Viergever en ik zijn nu de jongens die een beetje het voortouw nemen in de groep. Natuurlijk sta ik open voor die aanvoerdersrol”, aldus Veltman.

Update 7 juli 10.42 uur - Keizer wijst Veltman aan als nieuwe aanvoerder van Ajax

Joël Veltman is definitief de nieuwe aanvoerder van Ajax. De verdediger werd vrijdagochtend door zijn ploeggenoten tijdens het Oostenrijkse trainingskamp van de Amsterdammers gefeliciteerd met zijn nieuwe rol. Veltman neemt de band over van Davy Klaassen, die onlangs naar Everton vertrok.