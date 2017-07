PSV is zoekende: ‘Niemand weet iets van Eindhovense interesse’

PSV is volgens het Dagblad van het Noorden van plan om zich eerdaags te melden voor Sergio Padt, maar op dit moment is men bij FC Groningen niet op de hoogte van de interesse van PSV. De doelman lijkt voorlopig dus gewoon te blijven.

“Ik heb gisteren Sergio nog gesproken en er is contact geweest met zijn management. Niemand weet iets van Eindhovense interesse”, aldus algemeen directeur Hans Nijland in een interview met Voetbal International. De bestuurder voegt eraan toe dat hij de 27-jarige Padt het liefst aan diens tot medio 2019 doorlopende contract houdt.

Padt speelde in de jeugd bij onder meer Ajax, maar brak niet door in Amsterdam. Hij werd verhuurd aan HFC Haarlem en Go Ahead Eagles en werd in de zomer van 2011 verkocht aan AA Gent. FC Groningen haalde de sluitpost drie jaar later terug naar Nederland en sindsdien heeft Padt 123 wedstrijden voor De Trots van het Noorden gespeeld.

Of het daarbij blijft, dat is nu dus de vraag. “Als ik zeg dat ik blijf en twee dagen later alsnog vertrek, doe ik het verkeerd”, reageerde Padt in juni nog. “En andersom is het ook niet goed. Ontwikkelingen in de voetballerij laten zich niet voorspellen. Ik kan er dus helemaal niets zinnigs over zeggen. Een dag later kan alles alweer anders zijn.”