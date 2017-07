Jongeling laat Feyenoord teleurgesteld achter: ‘Ik denk niet dat ze blij zijn'

Woensdag kwam er een einde aan het huwelijk tussen Nigel Robertha en Feyenoord. De negentienjarige aanvaller belandde in 2009 in de jeugdopleiding van de Rotterdammers, maar speelde uiteindelijk slechts negentien minuten voor het eerste elftal. Robertha verbond zich voor twee seizoenen aan SC Cambuur en kon uiteindelijk rekenen op de volledige medewerking van Feyenoord.

De landskampioen stond aanvankelijk open voor een langere samenwerking, maar heeft de jongeling uiteindelijk transfervrij laten gaan. "De afgelopen periode hebben Feyenoord, mijn zaakwaarnemer en ik gesproken. De club wilde mijn contract verlengen, maar ze gaven ook aan dat ik komend seizoen niet in de plannen van het eerste elftal zou voorkomen", zegt Robertha in gesprek met FR12.nl. Een verhuurperiode elders zag de spits niet zitten. "Als ik verhuurd zou worden aan bijvoorbeeld FC Den Bosch zouden zij niet echt bezig zijn met mijn ontwikkeling. Ik wilde ook niet per se naar een andere club, maar ik wilde wel een plek waar ik mezelf kon ontwikkelen. Bij Feyenoord zou dat komend seizoen moeilijk worden."

"Er waren verschillende clubs uit de Eredivisie die interesse hadden, maar dat was eigenlijk hetzelfde verhaal als Feyenoord", vervolgt Robertha realistisch. "Als ik daar niet aan de bak zou komen, zou ik ook bij een tweede elftal moeten gaan spelen. Dat leek me niks. Bij Cambuur kan ik spelen op niveau en mezelf verder ontwikkelen." De voormalig jeugdinternational kan zich de teleurstelling van Feyenoord desalniettemin goed voorstellen. "Ik denk niet dat ze heel blij zijn. Ik heb zelf niet met Martin van Geel (technisch directeur, red.) gesproken over mijn vertrek, alleen mijn zaakwaarnemer. Het is wel mooi dat de club mij transfervrij liet vertrekken en wie weet komt Feyenoord in de toekomst ooit nog eens op mijn pad."