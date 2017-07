Liverpool vergeet Van Dijk en biedt zestien miljoen

Voor het begin van het seizoen wil José Mourinho nog vijf spelers vastleggen. De tijd dringt, want de Portugees heeft nog een aantal weken voordat de eerste competitiewedstrijd weer op het programma staat. (Daily Record)

Chelsea gaat zich binnen afzienbare tijd melden bij Paris Saint-Germain. The Blues hebben een oogje op Alphonse Areola, reservedoelman bij les Parisiens . (TMW)