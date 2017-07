Ajax grijpt definitief mis: ‘Hij heeft alles om een topspeler te worden’

Jens Odgaard mag zich speler van Internazionale noemen. De club uit Milaan maakt via de officiële kanalen bekend de achttienjarige aanvaller voor vier seizoenen te hebben vastgelegd en volgens Ekstra Bladet hebben i Nerazzurri omgerekend ruim 1,4 miljoen euro betaald voor Odgaard.

De linkspoot had bij Lyngby BK nog een contract tot de zomer van 2018, maar dat is nu dus afgekocht en bovendien ontvangt Lyngby bij een toekomstige transfersom nog eens tien tot vijftien procent. “We kunnen trots zijn op deze verkoop. We hebben al vaker talent opgeleid voor ’s werelds grootste clubs en daar komt Jens nu dus bij”, aldus trainer David Nielsen op de website van de club uit Denemarken.

“We hebben zijn kwaliteiten en potentie al kunnen aanschouwen en hij heeft alles om een topspeler te worden”, besluit Nielsen. Odgaard kwam tot dusverre twintig keer in actie voor Lyngby en was daarin goed voor vijf doelpunten en drie assists. Lyngby leidde eerder overigens ook al onder anderen Lasse Schöne, Yussuf Poulsen en Andreas Bjelland op.

Odgaard had een jaar geleden al kunnen vertrekken, want toen stond hij in de belangstelling van onder meer Ajax. “Ik had al in het buitenland kunnen spelen, want ik had twee aanbiedingen. Ajax en Borussia Dortmund wilden me dolgraag hebben, maar ik was alleen maar bezig met mijn debuut in de Superliga. Ik voel me comfortabel in Lyngby en ben tevreden met mijn medespelers en de coaches”, zei het talent tegen Tipsbladet.