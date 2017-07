‘Het is hier niet eenvoudig om van het stempel ‘lastige jongen’ af te komen’

Bilal Ould-Chikh is erop gebrand om bij FC Utrecht zijn belofte in te lossen. De negentienjarige aanvaller zet onlangs zijn handtekening onder een tweejarig contract bij de club uit de Domstad, maar vanwege een aantal incidenten bij FC Twente en Oranje Onder-19 staat Ould-Chikh vooral bekend als een lastige jongen. Onterecht, vindt hijzelf.

“Mensen die me niet kennen, bestempelen me als moeilijk”, vertelt Ould-Chikh, die in 2015 werd weggestuurd door bondscoach Aron Winter wegens onprofessioneel gedrag, in gesprek met TC/Tubantia. “In Nederland is het niet eenvoudig om daar van af te komen. Soms las ik volstrekte leugens over mezelf. Dan zou ik iets hebben gedaan, terwijl ik thuis zat. Ik houd me er niet mee bezig, maar het komt steeds terug, links en rechts krijg ik het wel mee.”

FC Twente verkocht Ould-Chikh in 2015 aan Benfica, maar na enkele maanden in Portugal werd zijn contract verscheurd. “Ik ging er als jongen heen en kwam als man terug. Ik heb er getraind met grote spelers en er werd hard getraind. Daar leer je veel van, maar makkelijk was het niet." Spijt van zijn avontuur in Zuid-Europa heeft hij nooit gehad: "Je woont in een ander land, leert hoe het er daar aan toegaat en doet er nieuwe ervaringen op. Ik had vaak familie bij me in Lissabon, dus dat was prettig. Al met al heb ik er van genoten en er veel van opgestoken.”

Nu staat Ould-Chikh voor een rentree in de Eredivisie. De aanvaller heeft vertrouwen dat de club het goed gaat doen en verwacht veel voor FC Utrecht te kunnen betekenen. "De club heeft vertrouwen in me en hier heb ik een trainer die jonge spelers beter maakt. Voor ik kwam had ik al goede dingen over Erik ten Hag gehoord, ik kende hem niet persoonlijk. Ik werk hard en krijg complimenten voor mijn spel, die lijn wil ik graag doortrekken."