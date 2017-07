Van de Looi pikt oude bekende transfervrij op bij FC Groningen

Stefan van der Lei vervolgt zijn loopbaan bij Willem II, zo meldt de Tilburgse club via officiële kanalen. De sluitpost komt transfervrij over van FC Groningen en tekent een eenjarig contract bij de Tricolores. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat Van der Lei in Tilburg als reservedoelman zal gaan fungeren.

Willem II zag Kostas Lamprou en Nigel Bertrams deze zomer reeds vertrekken. De Griekse sluitpost vond nog geen nieuwe club, terwijl Bertrams aan de slag gaat bij NAC Breda. De Tilburgers haalden eerder Timon Wellenreuther van Schalke 04, terwijl jeugdexponent Mattijs Branderhorst ook nog deel uitmaakt van de selectie van trainer Erwin van de Looi.

Van der Lei stroomde vanuit de jeugdopleiding van FC Groningen door naar de eerste selectie. Hij kwam echter geen enkele keer in een officiële wedstrijd in actie voor de Groningers en een huurperiode bij FC Emmen verliep ook zonder succes. Zijn contract in Groningen liep af en werd door de club niet verlengd. Van der Lei en Van de Looi kennen elkaar nog van hun gezamenlijke tijd bij FC Groningen.