Cocu: ‘Het kan zijn dat we hem opnieuw in de Eredivisie willen verhuren’

Jordy de Wijs werd afgelopen seizoen door PSV verhuurd aan Excelsior. De centrale verdediger maakte een goede indruk tijdens zijn verhuurperiode in Rotterdam en is inmiddels teruggekeerd in Eindhoven. Voorlopig maakt hij deel uit van de selectie van trainer Phillip Cocu, maar het valt niet uit te sluiten dat De Wijs nog vertrekt.

“De komende weken wordt dat duidelijk. Ik wilde Jordy nu per se terug bij de groep hebben en als er een situatie ontstaat waarin hij weinig uitzicht heeft op speeltijd, kan het zijn dat we hem opnieuw in de Eredivisie willen verhuren”, zegt Cocu in gesprek met het Eindhovens Dagblad. PSV versterkte zich eerder al met Hirving Lozano en zag Héctor Moreno, Rai Vloet en Menno Koch vertrekken. Hidde Jurjus wordt komend seizoen gestald bij Roda JC Kerkrade.

Toch zullen er volgens Cocu nog wat mutaties plaats gaan vinden. "Voor Andrés Guardado is belangstelling en hij zal zelf bepalen waar zijn toekomst ligt. Het zou voor Lozano natuurlijk prettig zijn als hij hier nog een half jaar is, maar we hebben ook nog Gastón Pereiro en Santiago Arias in onze selectie. Ik kan er geen definitieve uitspraak over doen”, stelt de oefenmeester. De Eindhovenaren begonnen deze week met trainen en moeten over drie weken al aantreden in de Europa League.

“We waren al een paar dagen eerder gestart met fysieke trainingen en liggen op koers. In onze selectie willen we de dingen zo snel mogelijk op orde hebben, maar zijn we ook afhankelijk van anderen”, aldus Cocu, die wel vaart wil maken met het samenstellen van zijn selectie. “We gaan niet tot ver in augustus wachten.”