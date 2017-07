Update: Cocu haalt doelman Jong PSV bij selectie eerste elftal

FC Groningen moet vrezen voor een vertrek van Sergio Padt, zo weet het Dagblad van het Noorden te melden. PSV zou zich namelijk op korte termijn in Groningen gaan melden voor de sluitpost. Doordat Hidde Jurjus en Remko Pasveer vertrekken, moeten de Eindhovenaren een nieuwe doelverdediger halen.

Jurjus vertrekt op huurbasis naar Roda JC Kerkrade, terwijl Pasveer op het punt staat om PSV in te ruilen voor Vitesse. Daarnaast hangt een vertrek van Jeroen Zoet in de lucht, die in de belangstelling zou staan van Napoli. De Italianen zullen zich wel pas in Eindhoven gaan melden als José Manuel Reina uit Napels vertrekt.

Voor PSV dreigt dus een tekort aan keepers en om dat op te vangen zouden de Eindhovenaren zich in Groningen gaan melden. “De keeperscarrousel begint te draaien, maar op dit moment is er niets concreets en ga ik er gewoon vanuit dat ik me op 12 juli bij FC Groningen meld”, laat Padt weten over de vermeende interesse van PSV.

De 27-jarige sluitpost mocht zich onlangs voor het eerst bij het Nederlands elftal melden. Hij bekeek de wedstrijden tegen Marokko, Ivoorkust en Luxemburg vanaf de reservebank. Zijn uitverkiezing voor Oranje was een beloning voor de ontwikkeling die Padt de afgelopen jaren bij FC Groningen doorgemaakt heeft. In 2014 verruilde hij AA Gent voor de Euroborg en hij is in Groningen nu al drie seizoenen eerste doelman.

Update 10.25 uur - Cocu haalt doelman Jong PSV bij selectie eerste elftal

In afwachting van eventuele versterkingen voor het keepersgilde van PSV krijgt Yanick van Osch voorlopig de kans bij de hoofdmacht van de Eindhovenaren. De doelman van Jong PSV is door Phillip Cocu, in overleg met keeperstrainer Ruud Hesp, bij de selectie van het eerste gehaald, zo meldt het Eindhovens Dagblad. Cocu geeft de 20-jarige sluitpost geen garanties, maar biedt hem wel de kans om zich bij de ploeg te spelen.