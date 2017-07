De Boer verlaat Ajax na zes jaar voor Wales: ‘Een bijzondere stap’

Kees de Boer speelt vanaf komend seizoen voor Swansea City. De zeventienjarige middenvelder stapt per direct over van Ajax, waar hij de afgelopen jaren in diverse jeugdelftallen speelde, naar Wales. In Wales zal De Boer, die een contract voor drie jaar ondertekende, gaan spelen in het Onder 18-team van Swansea City.

"Dit voelt als een heel bijzondere stap voor mij", vertelt De Boer op de website van zijn managementbureau Wasserman Media Group. "Het speelt wel al wat weken en dat ik hier nu mijn handtekening mag zetten onder een contract, is fantastisch. Ik kan niet wachten om te beginnen." De Boer bezocht de club uit Wales ruim een maand geleden al eens. "In de meivakantie heb ik stage gelopen bij Swansea. Ik ben hier toen een hele week geweest en heb meegetraind met mijn leeftijdsgenoten bij de club. Ik kreeg toen al een heel goed gevoel bij Swansea City en gelukkig is dat gevoel wederzijds.”

De Boer hoopt in Groot-Brittannië een volgende stap in zijn ontwikkeling te zetten. "Ik wil hier weer veel gaan opsteken, zodat ik een completere middenvelder wordt. Het is voor mij heel bijzonder om te gaan spelen bij een club die actief is in de Premier League. Om uiteindelijk de stap naar het eerste elftal te maken, is het ultieme doel.”

De Boer kijkt met een positief gevoel terug op zijn tijd bij Ajax. "Ik ben op mijn elfde bij Ajax terecht gekomen. Het zijn hele mooie jaren geweest, waarin ik veel geleerd en veel vriendschappen opgebouwd heb. Nu is het tijd voor een volgend avontuur."