Barça- en Real-target houdt lippen op elkaar: ‘Over twee weken weten jullie het’

Barcelona en Real Madrid strijden momenteel om de handtekening van Dani Ceballos. De twintigjarige middenvelder werd op het EK Onder-21 in Polen verkozen tot beste speler van het toernooi, ondanks dat hij met Spanje in de finale van Duitsland verloor. Voorlopig houdt Ceballos zijn lippen op elkaar.

“Over twee weken praat ik over mijn toekomst”, zegt de middenvelder, die nog tot 2020 onder contract staat bij Real Betis. In mei werd er al gemeld dat Real Madrid in onderhandeling was over Ceballos, maar die geruchten werden door Real Betis snel ontkracht. “We weten wat deze zomer gaat gebeuren, maar dit is gewoon niet waar. Ceballos is een aantrekkelijke speler, maar Real heeft nog geen contact gezocht”, zei Rafael Alarcon van Real Betis tegenover Marca.

Naar verluidt heeft Ceballos een afkoopsom van vijftien miljoen euro in zijn contract staan bij Real Betis. De Koninklijke wil daaraan voldoen en de middenvelder vervolgens een jaar bij zijn huidige club stallen. Overigens is ook Barcelona geïnteresseerd, terwijl Juventus volgens Mundo Deportivo al een bod heeft uitgebracht.