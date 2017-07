Bergkamp slaat terug naar Bosz: ‘Dan zijn er spelletjes gespeeld’

Dennis Bergkamp denkt dat Peter Bosz 'spelletjes' heeft gespeeld om een vertrek naar Borussia Dortmund af te dwingen. De assistent-trainer en lid van het Technisch Hart van Ajax weet dat Bosz de ambitie had om ooit als trainer in de Bundesliga werkzaam te zijn en heeft daar ook begrip voor. De redenen die hij opgaf, kunnen echter niet op begrip van Bergkamp rekenen. "Als je met je ploeg net een Europese finale hebt gespeeld en je hebt geen enkele indicatie over een mogelijk vertrek gegeven; wat is dan opeens het grote probleem?"

"De ene dag zet je de verhoudingen met Ajax op scherp, de volgende dag blijkt er belangstelling van een Europese topclub. Dat is me net iets te toevallig. Dan zijn er spelletjes gespeeld", zo stelt Bergkamp in gesprek met Voetbal International. De voormalig topaanvaller van weleer las in de kranten termen als 'een spijkerhard conflict' en dat Bosz 'verjaagd' zou zijn. "Kom op, zeg. Ik kan je verzekeren dat deze versie van het verhaal niet bij de clubleiding vandaan komt. Ik loop iets te lang mee om dit soort spelletjes niet te doorzien. Alsof er een bom was gebarsten. Pure waanzin."

Bergkamp is inmiddels bedaard. De scherpste emoties zijn bij de oud-international bezonken. "Maar het gevoel dat er spelletjes zijn gespeeld zit nog in me. Het is zó onjuist hoe het is gegaan, zó jammer." Bergkamp baalt ervan dat hij is afgeschilderd als iemand met wie niet valt samen te werken. "Die suggestie werd naar mijn idee gewoon gewekt om de overstap naar een andere club te rechtvaardigen. Dat deugt niet. Dan kom je aan mijn ziel. En dan bijt ik van me af."

Bergkamp erkent dat hij wel eens voetbalinhoudelijke discussies met Bosz heeft gehad. "Maar die waren helemaal niet zo scherp. Dat ging over de trainingen bijvoorbeeld. De intensiteit, de duur, de variatie. Van mij mocht het langer en intenser, Peter dacht daar anders over. Prima. Ik vind het juist goed om scherp van gedachten te wisselen, dat hoort bij de prestatiecultuur van Ajax

Algemeen directeur Edwin van der Sar ontkende eerder al dat er sprake zou zijn van ruzie tussen Bosz en de eveneens naar Dortmund vertrokken Hendrie Krüzen enerzijds en Bergkamp, Hennie Spijkerman, keeperstrainer Carlo l'Ami en conditietrainer Björn Rekelhof anderzijds. Berichten in de media dat de twee kampen sinds de winterstop nauwelijks communiceerden, deed Van der Sar af als 'onzin'.