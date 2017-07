‘Cristiano Ronaldo maakt einde aan onduidelijkheid en blijft bij Real’

Cristiano Ronaldo geeft deze week een statement af waarin hij aangeeft bij Real Madrid te blijven, zo meldde The Times zondagavond. Als dat inderdaad het geval is, dan zou dat een deel van het publiek van Voetbalzone waarschijnlijk weinig verbazen, zo blijkt uit de resultaten van onze poll.

De afgelopen dagen kon er op de frontpage gestemd worden op de poll ‘Waar ligt de toekomst van Cristiano Ronaldo?’ 59 procent van de ruim 28.000 stemmers zei ervan uit te gaan dat de Portugees bij Real blijft en daarna gingen de meeste stemmen (22 procent) naar de antwoordmogelijkheid ‘Manchester United’. Ongeveer een kwart van de respondenten gokte dus op een terugkeer van Ronaldo naar de club waarvoor hij al 291 wedstrijden speelde.

Cristiano Ronaldo wil alleen maar de vijfde strafschop nemen om alle credits in ontvangst te nemen, zo klinkt het vaak.... Geplaatst door voetbalzone op zondag 2 juli 2017

Een transfer van de 32-jarige CR7 naar clubs als Paris Saint-Germain (zes procent), Bayern München (vier procent), AC Milan (vier procent) of ‘een andere club’ (vijf procent) werden door de meeste lezers uitgesloten. Ronaldo ligt in Spanje onder een vergrootglas door vermeende belastingfraude ter waarde van vijftien miljoen euro. De officier van justitie in Madrid diende een aanklacht in waardoor de ster van Real zich binnenkort voor de rechter moet verantwoorden.

Ronaldo zou de fiscus tussen 2011 en 2014 bewust hebben opgelicht. Mede hierdoor zou Ronaldo uitkijken naar een andere werkgever, maar ook het gebrek aan steun was de Portugees een doorn in het oog, zo schreven de Spaanse, Portugese en Britse media. Het lijkt er nu dus toch op dat Ronaldo zijn tot medio 2021 doorlopende contract bij Real blijft respecteren.