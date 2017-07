Pepe verlaat Real Madrid voor tweejarig contract bij Besiktas

Képler Laveran Lima Ferreira, kortweg Pepe, vervolgt zijn loopbaan vrijwel zeker bij Besiktas. De centrale verdediger heeft volgens diverse media een principeakkoord bereikt en zet in de nacht van dinsdag op woensdag, om 04.30 uur, voet op Turkse bodem. Als de medische keuring geen problemen oplevert, tekent hij een contract voor twee seizoenen.

Via de sociale media zijn diverse foto’s uitgelekt waarop Pepe te zien is in tenue van Besiktas. De regerend kampioen heeft inmiddels laten weten de onderhandelingen officieel te zijn begonnen met de verdediger. Volgens CNN Türk is de deal echter al rond en gaat Pepe 3,35 miljoen euro op jaarbasis verdienen. Als de club kampioen wordt, ontvangt hij bovendien een bonus van 250.000 euro.

Daar blijft het niet bij, want de 34-jarige Pepe ontvangt een tekenbonus van drie miljoen euro. De 86-voudig international van Portugal werd het met Real Madrid maar niet eens over een verlenging van zijn aflopende verbintenis en dus gaat hij na tien jaar een ander avontuur aan. Het is nu wachten op de officiële mededelingen van Real en Besiktas.

De geboren Braziliaan werd in de zomer van 2007 voor dertig miljoen euro door Real Madrid opgepikt bij FC Porto en groeide in Santiago Bernabéu uiteindelijk uit tot een verdediger van wereldklasse. Pepe won met De Koninklijke onder meer driemaal de Champions League en wist net zo vaak beslag te leggen op de Spaanse landstitel. Met de nationale ploeg van Portugal wist hij vorig jaar de Europese titel te pakken.