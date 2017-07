Rangers gaat bij Europese rentree af tegen nummer vier van Luxemburg

Rangers FC wist zich afgelopen seizoen dankzij een derde plaats in de Schotse Premier League voor het eerst in zes jaar tijd te plaatsen voor Europees voetbal, maar het avontuur van the Gers in de Europa League is beperkt gebleven tot slechts twee wedstrijden. Het Luxemburgse Progrés Niederkorn was dinsdagavond met 2-0 te sterk voor het team Pedro Caixinha en won zo het tweeluik in de eerste voorronde van de Europa League.

Rangers had de eerste ontmoeting met Progrés Niederkorn, dat afgelopen seizoen op een vierde plaats was geëindigd in de hoogste afdeling van Luxemburg, vorige week in eigen huis nog met 1-0 gewonnen, maar dinsdag ging het volledig fout voor de UEFA Cup-finalist van 2008. Emmanuel Francoise opende halverwege de tweede helft de score namens de thuisploeg, waarna Sébastien Thill het vonnis een kwartier voor tijd definitief velde over Rangers.

Het betekende voor Progrés Niederkorn de eerste Europese overwinning in de clubhistorie. De ploeg maakte vorig jaar voor het eerst sinds het seizoen 1982/83 zijn opwachting in de Europa League, maar verloor toen in de eerste voorronde kansloos van het Ierse Shamrock Rovers.