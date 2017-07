Arsenal breekt met traditie en legt Lacazette voor vijf seizoenen vast

De kogel is door de kerk: Alexandre Lacazette zet zijn loopbaan voort bij Arsenal. The Gunners laten woensdagavond via de officiële kanalen weten een akkoord te hebben bereikt met Olympique Lyon over de overgang van de 26-jarige spits naar Noord-Londen. Met de transfer is minimaal 53 miljoen euro gemoeid, hetgeen een clubrecord betekent voor Arsenal. Nooit eerder telde de dertienvoudig Engels landskampioen zo’n hoge transfersom neer. De transfersom kan door bonussen oplopen tot 60 miljoen euro.

Lacazette volgt Mesut Özil daarmee op als recordaankoop van Arsenal. De Duitse middenvelder kwam in de zomer van 2013 voor circa 48 miljoen euro over van Real Madrid en zal Lacazette in het Emirates Stadium van aanvoer moeten voorzien. Met Lacazette lijkt manager Arsène Wenger eindelijk de opvolger van Robin van Persie in huis te halen. De Franse oefenmeester investeerde sinds het vertrek van de Nederlander naar Manchester United, vijf jaar geleden, in diverse aanvallers, maar vond zijn gewenste aanvalsleider nog niet.

Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 5 Jul 2017 om 9:08 PDT

Arsenal ging achtereenvolgens in zee met Lukas Podolski (15 miljoen euro), Olivier Giroud (12 miljoen euro), Yaya Sanogo (transfervrij), Danny Welbeck (20 miljoen euro), Alexis Sánchez (42,5 miljoen euro) en Lucas Pérez (20 miljoen euro), maar zij voldeden allen niet in de punt van de aanval of zijn van grotere waarde gebleken vanaf de flank. Met Lacazette haalt Arsenal in elk geval een bewezen goaltjesdief in huis, want de Fransman wist de afgelopen drie voetbaljaargangen namens Lyon telkens minimaal twintig keer doel te treffen in de Ligue 1. Hij was sinds zijn debuut in 2010 voor Les Gones in 275 optredens goed voor 129 treffers.



De transfer hing al een tijdje in de lucht. Lacazette werd al langer nadrukkelijk gelinkt aan Arsenal en Lyon-voorzitter Jean-Michel Aulas erkende vorige week al dat de overgang in kannen en kruiken was. Nu zijn dus ook de laatste plooien gladgestreken door de betrokken partijen. Lacazette vloog dinsdag naar Londen om tot een persoonlijk akkoord te komen met zijn nieuwe werkgever en zette na het ondergaan van een medische keuring zijn handtekening onder een contract dat hem naar verluidt voor vijf seizoenen aan Arsenal bindt.

"We zijn blij dat we Alexandre hebben kunnen toevoegen aan onze selectie", zegt Wenger op het digitale thuis van Arsenal over Lacazette. "Hij heeft door de jaren heen aangetoond een doelpuntenmaker te zijn; hij is zeer efficiënt voor het doel. Daarnaast beschikt hij over de nodige technische bagage en een goede mentaliteit. Al met al is hij dus een geweldige toevoeging aan de groep. Hij zal bijdragen aan ons doel om competitief te zijn aan de top."