Twijfels over mogelijke opvolger Kongolo: ‘Je bent al gauw talentvol hier’

Feyenoord is na het vertrek van Terence Kongolo naar AS Monaco naarstig op zoek naar een nieuwe linkervleugelverdediger. De landskampioen zou zijn pijlen volgens De Telegraaf hebben gericht op Ridgeciano Haps van AZ, maar Fred Rutten betwijfelt of de 24-jarige Utrechter reeds toe is aan de stap naar De Kuip.

Haps debuteerde in september 2013 in het betaald voetbal namens AZ en wist zijn belofte de afgelopen twee seizoenen definitief in te lossen. "Haps is talentvol, maar dat ben je al gauw in de Eredivisie", is de ex-trainer van onder meer Feyenoord in gesprek met ELF Voetbal echter voorzichtig. "Ik denk zeker dat hij door kan groeien, maar of hij klaar is voor een grote club als Feyenoord, zal de praktijk moeten uitwijzen. En Feyenoord is een grote club, hoor."

"In de markt is er veel vraag naar linkervleugelverdedigers", vervolgt Rutten. "Het is niet makkelijk om er eentje te vinden. Indien je iemand wil hebben die direct klaar is voor de Champions League, zul je de hoofdprijs moeten betalen." Miquel Nelom is na het vertrek van Kongolo de meest ervaren linksback in de huidige selectie van Feyenoord. Hij kwam het afgelopen seizoen zeventien keer in actie in de Eredivisie.