‘Ik beschouw mijn tijd hier als voorbij: ik wil naar AC Milan’

Nikola Kalinic heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar AC Milan. Sportief directeur Pantaleo Corvino liet eerder op de dinsdag weten een bod van i Rossoneri te hebben afgewezen omdat de spits ‘niet te koop’ is, maar de 29-jarige Kroaat wil wel degelijk weg bij Fiorentina.

“Ik bedank Fiorentina voor de twee seizoenen en de kans die jullie mij gegeven hebben. Ik weet dat Milan mij wil en dit is een geweldige kans. Ik wil een stap hogerop in mijn carrière. Ik beschouw mijn tijd bij Fiorentina als voorbij. Ik wil naar Milan”, zo wordt Kalinic geciteerd door Sky Italia.

Kalinic, 35-voudig international, maakte vorig seizoen 20 doelpunten voor Fiorentina in 42 officiële wedstrijden. Hij heeft nog een contract tot medio 2019, maar is dus niet van plan om dat uit te dienen. Fiorentina zou aanvankelijk een vraagprijs van dertig miljoen euro hebben gehanteerd, hoewel er in de arbeidsovereenkomst een gelimiteerde transfersom van vijftig miljoen staat, en Milan zou niet meer geboden hebben dan ruim twintig miljoen.

Kalinic werd in de winter ook al in verband gebracht met een transfer, want Tianjin Quanjian toonde serieuze interesse. “Als ik ‘ja’ had gezegd, was de deal rond geweest. Hoewel ik niet helemaal zeker ben hoe de club zou hebben gereageerd”, zei hij toen. “Of ik nog blijf als Paulo Sousa vertrekt? Daar moet ik over nadenken. Ik ben die vijftig miljoen die als transferclausule in mijn contract staat niet waard en ik betwijfel of er iemand is die zoveel geld aan mij uit wil geven. Ik heb niet om die clausule gevraagd.”