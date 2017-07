Ajax kaapt jeugdinternational weg bij AZ: ‘Ik zie wel waar het schip strandt’

Ajax heeft overeenstemming bereikt met Robin Schouten. De rechtervleugelverdediger, die eventueel ook als rechtsbuiten uit de voeten kan, tekent in Amsterdam een contract van twee seizoenen. In de verbintenis is een optie voor nog een seizoen opgenomen.

De negentienjarige jeugdinternational is afkomstig van AZ en zal per direct aansluiten bij de selectie van Jong Ajax. “Ik sta hier met een ongelooflijk trots gevoel”, liet Schouten direct na het ondertekenen van zijn contract weten op de clubsite. “Het is een fantastische stap. Ik weet dat ik mezelf hier als voetballer heel goed ga ontwikkelen en heb erg veel zin om voor Ajax te gaan voetballen.”

Schouten hoopt in de toekomst, net als vele andere jeugdexponenten van de Amsterdamse club, te mogen acteren in de hoofdmacht. “Ik ben natuurlijk nieuw. Het is altijd even wennen, voor iedereen. Maar ik ga gewoon keihard werken en dan zie ik wel waar het schip strandt. Maar het ultieme doel is natuurlijk om Ajax 1 te halen.”