‘PSV ondervindt flinke concurrentie in strijd om Schots international’

PSV lijkt deze transferperiode afscheid te gaan nemen van Jetro Willems en dus is een nieuwe linksback geen overbodige luxe. De Eindhovenaren worden de afgelopen weken al met verschillende opties in verband gebracht en er lijkt weer een naam aan het lijstje toegevoegd te kunnen worden. The Telegraph meldt namelijk dat PSV zijn oog heeft laten vallen op Andrew Robertson.

De verdediger degradeerde afgelopen seizoen met Hull City uit de Premier League en lijkt dus op zoek te zijn naar een nieuwe club. PSV zou interesse hebben in de vijftienvoudig Schots international, maar is naar verluidt wel een beetje geschrokken van de vraagprijs. Burnley deed in de winterstop namelijk al een poging om Robertson te strikken en meldt zich nu weer bij the Tigers met een bod van zo’n negen miljoen euro.

PSV is waarschijnlijk niet bereid om dat bedrag neer te leggen voor een speler die over een contract tot volgend jaar beschikt en moet ook nog vrezen voor concurrentie van Liverpool. The Reds toonden in een eerder stadium al interesse in Robertson en lijken na de degradatie van Hull weer terug te komen. Promovendus Newcastle United, met voormalig Liverpool-trainer Rafael Benítez aan het roer, is eveneens geïnteresseerd.

Robertson is overigens niet de enige linksback die met PSV in verband wordt gebracht. Technisch manager Marcel Brands zou in Chelsea-verdediger Kenedy een ideale opvolger van Willems zien. De Braziliaan, die op Stamford Bridge nog tot 2020 onder contract staat, zou zowel gehuurd als gekocht kunnen worden. Ridgeciano Haps van AZ zou eveneens in beeld zijn om de verdediging te komen versterken.