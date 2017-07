Dinsdag, 4 Juli 2017

PSG akkoord met vurig gewenste sterspeler

Jens Lehmann keert mogelijk terug bij Arsenal. The Gunners praten op dit moment met de Duitse oud-doelman over een rol in de technische staf. (Sky Sports)

De transfer van Juan Marcos Foyth naar AS Roma leek in kannen en kruiken, maar Zenit gooit roet in het eten. De Russen hebben een bod van elf miljoen euro uitgebracht bij Estudiantes en dat is twee miljoen meer dan de Romeinen bieden. (Global Deportivo)

Het gaat Paris Saint-Germain lukken om deze zomer een sterspeler binnen te hengelen. James Rodríguez heeft een persoonlijk akkoord bereikt met les Parisiens, die er alleen nog uit moeten komen met Real Madrid. (La Sexta)

De overgang van Luis Muriel naar Sevilla is een stapje dichterbij gekomen. Hij heeft zijn zinnen gezet om naar Spanje te verhuizen, waardoor Everton naast de aanvaller van Sampdoria gaat grijpen. (Sky Italia)

Barcelona gaat op korte termijn aankloppen bij het Hondurese Olimpia Tegucigalpa. De Catalanen hebben hun oog laten vallen op Anthony Choco Lozano, die afgelopen seizoen verhuurd werd aan Tenerife. (AS)