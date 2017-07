PSV-talent bescheiden na heldenrol tegen Duitsland: ‘Vergeet Bijlow niet’

Nederland wist maandagavond zijn eerste wedstrijd op het EK Onder-19 op imponerende wijze te winnen van Duitsland. PSV-spits Joël Piroe leverde met een hattrick een grote bijdrage aan de 1-4 overwinning. Het talent van PSV is blij met de goede start van het toernooi, maar beseft dat er nog een lange weg te gaan is.

“Hier zijn we allemaal zo ontzettend blij mee”, zegt de zeventienjarige spits op de site van de KNVB. “Het voelt toch als een bevrijding als je de eerste EK-wedstrijd wint, en dan ook nog met 4-1 van Duitsland. Mijn goals waren prachtig, de drie assists van Javairo Dilrosun ook, maar vergeet vooral niet de redding van keeper Justin Bijlow bij een 1-1 tussenstand. Hij hield ons op de been. Heel het team knokte voor elkaar en daarmee zijn we beloond.”

Bondscoach Maarten Stekelenburg is ook blij met het resultaat, maar weet dat het anders had kunnen aflopen. “In het begin hadden we moeite met de stevige duels en de lopende mensen aan Duitse kant. Voor ons was het lastig om de bal in de ploeg te houden. Zodra dat wel lukte, kwamen we ook een paar keer gevaarlijk door. Het was een echt voetbalgevecht tussen twee goede teams die qua niveau dicht bij elkaar lagen.”

Trots overheerst bij Piroe, maar hij weet dat over drie dagen het duel met Engeland alweer voor de deur staat. “We moeten nu deze lijn doortrekken. Engeland is een goede ploeg en zal ons nu zeker niet onderschatten. En zelf weten we hoe hard we ervoor moeten werken.” Stekelenburg sluit zich hierbij aan. “Weet je wat het is? Onder-19 won ook de afgelopen twee jaar de openingswedstrijd op het EK, maar lagen er na de poulefase wel uit. Vanavond drinken we een biertje en morgen gaan we weer keihard aan de slag. We hebben pas één keer gewonnen en dat is niet genoeg om de halve finale te halen.”