Opvolger Klaassen staat te trappelen: ‘Of ik gretig ben? Heel gretig’

Donny van de Beek heeft grote plannen voor komend seizoen. Na het vertrek van aanvoerder Davy Klaassen is er een plekje vrijgekomen op het middenveld van Ajax en de jeugdinternational hoopt aanspraak te maken op die positie. Ajax heeft al aangegeven dat het vertrek van Klaassen intern zal worden opgevangen en dat klinkt Van de Beek als muziek in de oren. In gesprek met Ajax TV legt Van de Beek uit wat zijn doelen voor komend seizoen zijn en het worden van een vaste basisspeler is daar onderdeel van.

Van de Beek wil zich met Ajax kwalificeren voor de groepsfase van de Champions League en komend seizoen afsluiten als kampioen en basisspeler. “Dat is mijn doel, basisspeler worden”, zegt een gretige Ajacied in gesprek met het clubkanaal. Samen met Frenkie de Jong lijkt Van de Beek uit te gaan maken wie de opvolger van Klaassen wordt. “Klaassen heeft het fantastisch gedaan voor Ajax en als een hele grote speler gaat hij weg. Ik hoop dat hij het heel goed gaat doen. Voor mij zijn er nu natuurlijk wel kansen. Ik heb hetzelfde gedaan als wat ik altijd doe en niet overdreven getraind. Zorgen dat je fit aan de start staat en ik hoop natuurlijk dat ik die plek over kan nemen.”

Van de Beek ruilde rugnummer 30 in voor nummer 6. Volgens de twintigjarige middenvelder zit er geen positie vast aan zijn nieuwe rugnummer. “We moesten de nummers doorgeven en ik kreeg zes, een heel mooi nummer, waar ik blij mee ben”, aldus Van de Beek, die hoopt de nieuwe trainer Marcel Keizer te overtuigen van zijn kwaliteiten. “Ik denk wel dat ik hem kan overtuigen voor een basisplaats en denk dat we een pittige trainingsweek tegemoet kunnen zien. Of ik gretig ben? Heel gretig.”