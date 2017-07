Van Leer roemt Onana: ‘Maar ik zit niet graag op de bank’

Benjamin van Leer heeft maandag zijn eerste groepstraining bij Ajax afgewerkt op het trainingskamp in het Oostenrijkse Zillertal. De doelman, die vorige week overkwam van Roda JC Kerkrade, heeft voor vier jaar bij de Amsterdamse club getekend. Van Leer stapte na de eerste training bij zijn nieuwe club met een goed gevoel van het veld af, zo zegt hij op de clubsite.

“Natuurlijk is er een verschil met Roda, zonder iets negatiefs te zeggen over mijn oude team”, aldus Van Leer. “Het is een andere club, andere omgeving, een andere manier van spelen. Ik moet altijd wel weer even inkomen na een vakantie. Maar volgens mij ging het vandaag prima.”

Van Leer is door Ajax aangetrokken nadat Diederik Boer vertrok naar PEC Zwolle. De 25-jarige keeper wordt gezien als de man achter eerste keus André Onana, maar de sluitpost is bereid de concurrentiestrijd aan te gaan. “Hij is een geweldige keeper. Ik vind het moeilijk om mezelf met hem te vergelijken, want ik ken hem alleen van wedstrijden, ik heb nog niet met hem getraind. Ik maak er geen geheim van dat ik niet graag op de bank zit.”

Zaterdag gaat Van Leer waarschijnlijk zijn eerste minuten maken in het Ajax-shirt, tegen Werder Bremen. De doelman kijkt uit naar de confrontatie. “In de jeugd heb ik wel op toernooien tegen grote internationale clubs als Barcelona en Real Madrid gespeeld, maar niet met het eerste. Ajax is de grootste club tegen wie ik tot nu toe heb gespeeld. Tegen Werder spelen lijkt me fantastisch, maar ik bekijk het nu vooral dag voor dag. Voor mij is het deze week het belangrijkst om lekker te trainen en te genieten.”